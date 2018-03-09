FOTO, l'ultimo saluto per Astori a San Pellegrino. Francesca sostenuta dal fratello

Davide Astori è tornato a casa. L'ultimo abbraccio di San Pellegrino al capitano viola. Dopo i funerali a Firenze, la salma del giocatore della Fiorentina è rientrata nel suo paese natale, per essere...

Davide Astori è tornato a casa. L'ultimo abbraccio di San Pellegrino al capitano viola. Dopo i funerali a Firenze, la salma del giocatore della Fiorentina è rientrata nel suo paese natale, per essere seppellito. Il sindaco e il parroco, insieme a tante persone, hanno accolto il feretro e abbracciato i genitori del calciatore, mercoledì sera. Giovedì mattina la tumulazione, prevista per le 10 ma slittata alle 12,30 a causa delle centinaia di persone che si erano radunate per salutare ancora una volta il calciatore. Presente la compagna, Francesca Fioretti, sorretta da uno dei fratelli di Davide, e i genitori del calciatore. Ecco le foto (La Presse)