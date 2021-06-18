(FOTO): lo striscione dei tifosi viola "Barone e Pradè se Antognoni se ne va non vi si perdonerà"

Antognoni potrebbe dire addio alla Fiorentina. I tifosi viola insorgono, diversi striscioni appesi alle cancellate del Franchi

In questi giorni in casa Fiorentina oltre alla situazione relativa all'allenatore, si parla molto del futuro di Giancarlo Antognoni. L'Unico 10 infatti, ha un contratto in scadenza il 30 giugno e potrebbe dire addio ai viola, vista la proposta del cambio ruolo che gli è stata fatta da parte della società gigliata. I tifosi della Fiorentina non hanno sicuramente preso bene questa notizia. Ecco gli striscioni appesi alle cancellate del Franchi: "Via Barone e Prade. Antognoni per sempre" e "Barone e Pradè se Antognoni se ne va non vi si perdonerà".

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, VLAHOVIC, COMMISSO CHIEDE 60 MILIONI: LA JUVENTUS VUOLE INSERIRE UNA CONTROPARTITA

https://www.labaroviola.com/tuttosport-vlahovic-commisso-chiede-60-milioni-la-juventus-vuole-inserire-una-contropartita/143403/