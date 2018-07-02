(FOTO), Lafont a Careggi in maglia viola pronto per le visite. È un giocatore della Fiorentina
Proprio in questi minuti Alban Lafont in maglia rigorosamente viola sta sostenendo le visite mediche a Careggi per poi firmare il contratto con la Fiorentina. È il nuovo portiere violaFonte fotografia...
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 09:51
Proprio in questi minuti Alban Lafont in maglia rigorosamente viola sta sostenendo le visite mediche a Careggi per poi firmare il contratto con la Fiorentina. È il nuovo portiere viola
Fonte fotografia: profilo Instagram ufficiale ACF FIORENTINA