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(FOTO), Lafont a Careggi in maglia viola pronto per le visite. È un giocatore della Fiorentina

Proprio in questi minuti Alban Lafont in maglia rigorosamente viola sta sostenendo le visite mediche a Careggi per poi firmare il contratto con la Fiorentina. È il nuovo portiere violaFonte fotografia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 09:51
(FOTO), Lafont a Careggi in maglia viola pronto per le visite. È un giocatore della Fiorentina -
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Proprio in questi minuti Alban Lafont in maglia rigorosamente viola sta sostenendo le visite mediche a Careggi per poi firmare il contratto con la Fiorentina. È il nuovo portiere viola

Fonte fotografia: profilo Instagram ufficiale ACF FIORENTINA

(FOTO), Lafont a Careggi in maglia viola pronto per le visite. È un giocatore della Fiorentina

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