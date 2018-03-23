FOTO, la maglia speciale dell'Italia in onore di Astori per la partita contro l'Argentina

"Davide sempre con noi". E quel numero, il 13. Tutto in oro, sotto lo stemma dell'Italia. Nell'amichevole di Manchester contro l'Argentina, la Nazionale italiana porterà con sé in campo il ricordo di...

"Davide sempre con noi". E quel numero, il 13. Tutto in oro, sotto lo stemma dell'Italia. Nell'amichevole di Manchester contro l'Argentina, la Nazionale italiana porterà con sé in campo il ricordo di Davide Astori, lo sfortunato capitano viola scomparso il 4 marzo per un problema cardiaco. E' stata infatti realizzata una maglia speciale, commemorativa, in onore di chi è stato un punto fermo nello spogliatoio azzurro. La volontà della FIGC è stata quella di ritirare la maglia n.13 che fu di Astori, che sicuramente non verrà più utilizzata per tutte le amichevoli che da qui in avanti gli azzurri disputeranno. Una regola però ne vieta di fatto il ritiro "ufficiale" per tutte le competizioni, perché da regolamento le nazionali devono presentare sia agli Europei, sia ai Mondiali, sia nella neonata Nations League una numerazione che va dall'1 al 23. Così riporta Sky Sport sul proprio sito.