(FOTO) Ironia gruppo "Indipendenti" davanti a negozio Hogan dei fratelli Della Valle
Il gruppo della tifoseria "Indipendenti" si e' reso protagonista di un gesto di scherno nei confronti della contestata famiglia Della Valle. Il gruppo di tifosi si è tolto le scarpe davanti a un negoz...
A cura di Redazione Labaroviola
21 aprile 2019 19:46
Il gruppo della tifoseria "Indipendenti" si e' reso protagonista di un gesto di scherno nei confronti della contestata famiglia Della Valle. Il gruppo di tifosi si è tolto le scarpe davanti a un negozio Hogan e ha posato al motto di: "Meglio scalzi che con le Hogan"
Qui sotto la foto in questione: