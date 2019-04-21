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(FOTO) Ironia gruppo "Indipendenti" davanti a negozio Hogan dei fratelli Della Valle

Il gruppo della tifoseria "Indipendenti" si e' reso protagonista di un gesto di scherno nei confronti della contestata famiglia Della Valle. Il gruppo di tifosi si è tolto le scarpe davanti a un negoz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2019 19:46
(FOTO) Ironia gruppo "Indipendenti" davanti a negozio Hogan dei fratelli Della Valle -
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Il gruppo della tifoseria "Indipendenti" si e' reso protagonista di un gesto di scherno nei confronti della contestata famiglia Della Valle. Il gruppo di tifosi si è tolto le scarpe davanti a un negozio Hogan e ha posato al motto di: "Meglio scalzi che con le Hogan"

Qui sotto la foto in questione:

(FOTO) Ironia gruppo "Indipendenti" davanti a negozio Hogan dei fratelli Della Valle

 

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