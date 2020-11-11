(FOTO): il tricolore copre la scritta ACF Fiorentina in Maratona. Tifosi viola sui social: “Una vergogna”
I tifosi viola non ci stanno
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2020 23:45
GRIFO SHOW - Doppietta di Grifo (di cui uno dal dischetto), Bernardeschi ed il rigore di Orsolini per il 4-0 dell’Italia all’Estonia nel test-match. Questa la foto del “bandierone”:
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