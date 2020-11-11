(FOTO): il tricolore copre la scritta ACF Fiorentina in Maratona. Tifosi viola sui social: “Una vergogna”

I tifosi viola non ci stanno

Che il rapporto tra i tifosi della Fiorentina e la Nazionale sia logoro è una notizia assai nota. Ed è curiosa la scelta di mettere un tricolore italiano proprio sopra i seggiolini viola in maratona che costruiscono la scritta ACF Fiorentina, una scelta che nelle precedenti partite degli azzurri non era stata applicata. Ecco che gli attentissimi tifosi della Fiorentina immortalano il momento e si indignano sui social. In tanti utilizzano il termine “vergogna”.

GRIFO SHOW - Doppietta di Grifo (di cui uno dal dischetto), Bernardeschi ed il rigore di Orsolini per il 4-0 dell’Italia all’Estonia nel test-match. Questa la foto del “bandierone”:

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