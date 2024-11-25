(FOTO): Gudmundsson scambia la maglia con Tessitori dell'Italbasket, è a Reggio Emilia
Gudmundsson a Reggio Emilia per la sfida di basket
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2024 20:49
Albert Gudmundsson, calciatore della Fiorentina, ancora fermo ai box dopo l’infortunio (potrebbe rientrare giovedì nel match di Conference League) stasera è presente al PalaBigi di Reggio Emilia per assistere a Italia-Islanda, partita valida per le qualificazioni a EuroBasket 2025. Il numero 10 viola ha scambiato la sua maglia con il pivot dell’Italia Amedeo Tessitori, il tutto documentato su Instagram con foto e video.