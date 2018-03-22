FOTO – Frey, Batistuta e il saluto speciale per i tifosi viola

In occasione della partita di beneficenza disputata allo stadio Olimpico di Roma dove i due ex viola sono stati protagonisti, Sebastian Frey e Gabriel Batistuta hanno voluto salutare così i tifosi vio...

A cura di Redazione Labaroviola 22 marzo 2018 13:11

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