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FOTO – Frey, Batistuta e il saluto speciale per i tifosi viola

In occasione della partita di beneficenza disputata allo stadio Olimpico di Roma dove i due ex viola sono stati protagonisti, Sebastian Frey e Gabriel Batistuta hanno voluto salutare così i tifosi vio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2018 13:11
FOTO – Frey, Batistuta e il saluto speciale per i tifosi viola -
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In occasione della partita di beneficenza disputata allo stadio Olimpico di Roma dove i due ex viola sono stati protagonisti, Sebastian Frey e Gabriel Batistuta hanno voluto salutare così i tifosi viola su Instagram. Ecco il post:

 

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