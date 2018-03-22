FOTO – Frey, Batistuta e il saluto speciale per i tifosi viola
In occasione della partita di beneficenza disputata allo stadio Olimpico di Roma dove i due ex viola sono stati protagonisti, Sebastian Frey e Gabriel Batistuta hanno voluto salutare così i tifosi vio...
A cura di Redazione Labaroviola
22 marzo 2018 13:11
In occasione della partita di beneficenza disputata allo stadio Olimpico di Roma dove i due ex viola sono stati protagonisti, Sebastian Frey e Gabriel Batistuta hanno voluto salutare così i tifosi viola su Instagram. Ecco il post: