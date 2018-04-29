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(FOTO): diverbio tra napoletani e fiorentini sotto la Curva Fiesole. Interviene la Polizia

Si scalda il clima in vista della partita che comincerà tra pochi minuti. Nei pressi della Curva Fiesole sono transitati alcuni tifosi partenopei con sciarpe della squadra azzurra. Da qui è partito un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2018 16:59
(FOTO): diverbio tra napoletani e fiorentini sotto la Curva Fiesole. Interviene la Polizia -
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Si scalda il clima in vista della partita che comincerà tra pochi minuti. Nei pressi della Curva Fiesole sono transitati alcuni tifosi partenopei con sciarpe della squadra azzurra. Da qui è partito un diverbio tra i tifosi viola e quelli napoletani. È stato necessario l’intervento della Polizia ristabilendo l’ordine.

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