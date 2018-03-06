FOTO, Fuori dal Franchi è una processione di gente. Sciarpe, messaggi, bandiere, fiori, lettere
Dal momento della tragica notizia della morte di Davide Astori, fuori dallo stadio Franchi è stato un susseguirsi di tifosi, appassionati per omaggiare in qualche modo il capitano della Fiorentina. St...
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2018 11:34
Dal momento della tragica notizia della morte di Davide Astori, fuori dallo stadio Franchi è stato un susseguirsi di tifosi, appassionati per omaggiare in qualche modo il capitano della Fiorentina. Striscioni, lettere, sciarpe, fiori, messaggi, bandiere. Una marea d'affetto. Ecco le foto fuori dallo stadio Franchi
Foto Corriere dello Sport