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FOTO: Cagliari arrivato a Firenze e subito al Franchi per tributo ad Astori

Qualche minuto fa il Cagliari è arrivato a Firenze per la delicatissima sfida di domani. Prima di recarsi all'albergo dove alloggerà ha fatto una tappa al Franchi per ricordare il capitano Davide Asto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 maggio 2018 19:42
FOTO: Cagliari arrivato a Firenze e subito al Franchi per tributo ad Astori -
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Qualche minuto fa il Cagliari è arrivato a Firenze per la delicatissima sfida di domani. Prima di recarsi all'albergo dove alloggerà ha fatto una tappa al Franchi per ricordare il capitano Davide Astori. La squadra ha portato un bel tributo per il capitano viola: un’enorme corona di fiori, a cui sono state poi aggiunte una sciarpa ed una maglia del Cagliari, squadra in cui Davide aveva giocato. Dessena e Sau sono stati molto colpiti dalla cancellata tutta viola. Il tecnico Lopez è stato però  il più colpito. Il mister aveva giocato lui stesso con Davide ed ha voluto farsi tutta l’intera cancellata per leggere tutti i messaggi depositati per lui. Per la Fiorentina presenti il team manager Marangon e il vice presidente Salica.

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