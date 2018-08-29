(FOTO) Batistuta: "Tanti auguri Fiorentina, sei sempre nel mio cuore"
Tra i tanti auguri che sono arrivati alla Fiorentina per il suo novantaduesimo compleanno, non sono mancati inevitabilmente quelli di Gabriel Omar Batistuta.Questo il suo bellissimo post, apprezzato d...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2018 17:28
Tra i tanti auguri che sono arrivati alla Fiorentina per il suo novantaduesimo compleanno, non sono mancati inevitabilmente quelli di Gabriel Omar Batistuta.
Questo il suo bellissimo post, apprezzato da tutti i tifosi della Fiorentina