[FOTO] Batistuta fa visita a Roger Federer: "Che bella rimpatriata, è sempre un piacere vederti!"
L'ex bomber della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta, ha fatto visita a un vecchio caro amico, Roger Federer. Attraverso i propri canali social, Re Leone ha reso pubbliche le foto dell'incontro, accomp...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 08:13
L'ex bomber della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta, ha fatto visita a un vecchio caro amico, Roger Federer. Attraverso i propri canali social, Re Leone ha reso pubbliche le foto dell'incontro, accompagnandole con la seguente didascalia: "Que lindo reencuentro un placer verte siempre! Roger Federer"
Ecco le foto pubblicate su Instagram: