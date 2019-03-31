FOTO BatiDay, Piazza della Signoria strapiena per l'evento in onore di Batistuta
Dal nostro inviatoPiazza della Signoria piena per l'evento in onore dei 50 anni di Gabriel Omar Batistuta. Tantissimi i tifosi viola di tutte le età accorsi per il grande numero 9 viola
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2019 19:26
Dal nostro inviato
Piazza della Signoria piena per l'evento in onore dei 50 anni di Gabriel Omar Batistuta. Tantissimi i tifosi viola di tutte le età accorsi per il grande numero 9 viola