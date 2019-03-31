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FOTO BatiDay, Piazza della Signoria strapiena per l'evento in onore di Batistuta

Dal nostro inviatoPiazza della Signoria piena per l'evento in onore dei 50 anni di Gabriel Omar Batistuta. Tantissimi i tifosi viola di tutte le età accorsi per il grande numero 9 viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2019 19:26
FOTO BatiDay, Piazza della Signoria strapiena per l'evento in onore di Batistuta -
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Dal nostro inviato

Piazza della Signoria piena per l'evento in onore dei 50 anni di Gabriel Omar Batistuta. Tantissimi i tifosi viola di tutte le età accorsi per il grande numero 9 viola

FOTO BatiDay, Piazza della Signoria strapiena per l'evento in onore di Batistuta
FOTO BatiDay, Piazza della Signoria strapiena per l'evento in onore di Batistuta

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