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(FOTO) Ancora deve arrivare al Milan ma è già partita la campagna #Pioliout

di Lorenzo BigiottiL'ex tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, è pronto a tornare in sella in una panchina molto prestigiosa come quella del Milan. Ma i tifosi rossoneri, ben memori delle ultime due...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2019 12:05
(FOTO) Ancora deve arrivare al Milan ma è già partita la campagna #Pioliout - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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di Lorenzo Bigiotti

L'ex tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, è pronto a tornare in sella in una panchina molto prestigiosa come quella del Milan. Ma i tifosi rossoneri, ben memori delle ultime due esperienze negative del tecnico a Firenze e a Milano, non sono molto contenti di questa scelta. A dimostrazione del fatto sono le campagne nate sui social Facebook, Instagram e Twitter denominate dall'hastag #Pioliout

Di seguito alcune immagini prese dai commenti del canale ufficiale rossonero su Facebook:

(FOTO) Ancora deve arrivare al Milan ma è già partita la campagna #Pioliout
(FOTO) Ancora deve arrivare al Milan ma è già partita la campagna #Pioliout

 

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