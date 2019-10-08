(FOTO) Ancora deve arrivare al Milan ma è già partita la campagna #Pioliout

di Lorenzo BigiottiL'ex tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, è pronto a tornare in sella in una panchina molto prestigiosa come quella del Milan. Ma i tifosi rossoneri, ben memori delle ultime due...

di Lorenzo Bigiotti

L'ex tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, è pronto a tornare in sella in una panchina molto prestigiosa come quella del Milan. Ma i tifosi rossoneri, ben memori delle ultime due esperienze negative del tecnico a Firenze e a Milano, non sono molto contenti di questa scelta. A dimostrazione del fatto sono le campagne nate sui social Facebook, Instagram e Twitter denominate dall'hastag #Pioliout

Di seguito alcune immagini prese dai commenti del canale ufficiale rossonero su Facebook: