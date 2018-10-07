FOTO, A fine partita Pezzella e la squadra dai tifosi viola per il saluto al capitano
Al termine della partita persa a Roma contro la Lazio, la squadra viola, come di consueto, si è recata sotto il settore ospiti per applaudire i tifosi viola giunti fino alla capitale con il consueto s...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 17:34
Al termine della partita persa a Roma contro la Lazio, la squadra viola, come di consueto, si è recata sotto il settore ospiti per applaudire i tifosi viola giunti fino alla capitale con il consueto saluto al capitano in onore di Davide Astori. Queste le foto targate Labaroviola