Repubblica oggi in edicola parla del fattore Franchi per la Fiorentina, quindi dell’importanza di giocare in casa. La squadra di Italiano ha conquistato 38 dei 59 punti tra le mura amiche. Così tanti punti nelle gare casalinghe non si vedevano dalla stagione 2016/17.

