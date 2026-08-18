Fortini verso l'addio alla Fiorentina? Di Marzio: "L'Hull City sta avanzando per il classe 2006"
Fortini potrebbe lasciare il club viola in questa finestra di mercato
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2026 11:39
Niccolò Fortini potrebbe lasciare la Fiorentina in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Hull City starebbe intensificando i contatti per il giovane terzino classe 2006.Il giocatore piace anche al Torino, che continua a monitorare con attenzione la situazione e resta una delle squadre interessate. Al momento il club inglese sembrerebbe intenzionato ad accelerare e potrebbe presto affondare il colpo per assicurarsi Fortini.La Fiorentina, dal canto suo, ha fissato una richiesta precisa per lasciar partire il giovane esterno: 10 milioni di euro.