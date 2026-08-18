Fortini verso l'addio alla Fiorentina? Di Marzio: "L'Hull City sta avanzando per il classe 2006"

Fortini potrebbe lasciare il club viola in questa finestra di mercato

Niccolò Fortini potrebbe lasciare la Fiorentina in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Hull City starebbe intensificando i contatti per il giovane terzino classe 2006.Il giocatore piace anche al Torino, che continua a monitorare con attenzione la situazione e resta una delle squadre interessate. Al momento il club inglese sembrerebbe intenzionato ad accelerare e potrebbe presto affondare il colpo per assicurarsi Fortini.La Fiorentina, dal canto suo, ha fissato una richiesta precisa per lasciar partire il giovane esterno: 10 milioni di euro.