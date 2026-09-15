Fortini torna sul salvataggio sulla linea: "Mi sono buttato e ho avuto molta fortuna in quel caso"

L'ex terzino ha parlato del salvataggio su Njie

Attraverso i canali ufficiali del Torino, Niccolò Fortini — ex terzino sinistro della Fiorentina — ha rievocato il provvidenziale intervento sulla linea con cui, due settimane fa, aveva negato il vantaggio ai viola sul punteggio di 0-0, nel match contro la squadra all'epoca guidata da Grosso.

Il difensore ha raccontato così quei momenti decisivi: «È stata un'azione molto rapida: non appena ho notato la sortita di Lucas (Perri), mi sono fiondato a copertura della porta, anticipando il movimento per bloccare la conclusione. Il finale lo avete presente tutti». L'ex giocatore gigliato ha poi ammesso con franchezza il ruolo della sorte nella giocata: «Mi sono disteso al massimo... una dose di buona sorte mi ha dato una mano, ma fortunatamente è andata nel migliore dei modi».