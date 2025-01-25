Fortini: "Scelta giusta andare in B per crescere e migliorare. Futuro? Mi sento pronto per il grande salto"

Durante l'intervista concessa a Il Mattino, il terzino della Fiorentina in prestito alla Juve Stabia, Niccolò Fortini, ha così parlato del suo trasferimento in prestito: “Sono arrivato all’ultimo gior...

Durante l'intervista concessa a Il Mattino, il terzino della Fiorentina in prestito alla Juve Stabia, Niccolò Fortini, ha così parlato del suo trasferimento in prestito: “Sono arrivato all’ultimo giorno di mercato, ed è stata anche un po’ una mia scelta. Sapevo dell’interessamento forte del direttore, ma davanti a me c’era solo la Fiorentina, anche perché avevo avuto l’opportunità di qualche panchina in serie A ad appena diciassette anni. Poi parlando col procuratore, con i familiari, ho ritenuto che andare in un campionato complicato come la B, in una piazza calda, trovando poi un allenatore fantastico che aiuta a crescere tutti, mi avrebbe solo fatto migliorare“.

Poi ha proseguito: “Sono un ragazzo che con la dedizione e il massimo impegno, vuole provare a vivere il suo sogno. Con tanta voglia di imparare dagli allenatori e dai compagni. Fuori dal campo resto un ragazzo semplice e tranquillo, che ama stare con i suoi amici, la sua famiglia e i suoi cani. Mi piace tanto guardare vecchie partite ed ascoltare musica. Il sogno? Giocare in Premier League, giocare un Mondiale e magari un giorno vestire la maglia del Chelsea. Idoli? Ìn primis Eden Hazard e Reece James“.

Infine, sul futuro: “Sono onesto, mi sento pronto per il grande salto, e so bene che quella gialloblù è l’opportunità per spiccare il volo“.

PALLADINO GARANTISCE: “SO CHE LA SOCIETÀ HA DELLE TRATTATIVE APERTE MA NON DOBBIAMO AVERE FRETTA”

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