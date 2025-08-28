Fortini premiato dal CIES come uno dei migliori under 20 assieme a Yamal e Cubarsí

Il terzino della Fiorentina Niccolò Fortini, fresco di conferma nella squadra viola, è stato nominato come uno dei migliori U-20 del mondo.

Niccolò Fortini, terzino classe 2006 di proprietà della Fiorentina, reduce da una positiva stagione in prestito alla Juve Stabia in Serie B, è stato inserito dal CIES Football Observatory tra i 200 migliori calciatori Under 20 a livello mondiale per il 2025.

La graduatoria si basa su un punteggio che combina indice di prestazione e indice di esperienza. A guidare la classifica ci sono alcuni dei giovani più promettenti del panorama internazionale: al primo posto Lamine Yamal (rating 97.7), seguito da Pau Cubarsí (93.4) e Warren Zaïre-Emery (87.8).

Fortini figura con un rating di 72.8, a conferma dell’ottimo rendimento mostrato durante l’ultima stagione tra le fila dei campani. Un riconoscimento importante che certifica la crescita e il potenziale del giovane talento viola.