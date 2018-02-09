Formigli: "Chiesa è un fuoriclasse, ma alla fine ce lo porteranno via. DV? Se non ne vuole più sapere, venda"

Corrado Formigli, noto conduttore televisivo nonché tifoso viola, ha rilasciato una lunga intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Allo stadio andavo con...

Corrado Formigli, noto conduttore televisivo nonché tifoso viola, ha rilasciato una lunga intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Allo stadio andavo con papà. Il mito è stato Roberto Baggio, che inviterei anche a parlar di politica: è il più grande, l’unico viola che è andato alla Juve ed è rimasto mito. E Antognoni. I miei ricordi sono tristi, ero allo stadio con una fidanzata quando battemmo 6-3 il Foggia e retrocedemmo".

Prosegue sui miti del presente: "Oggi ammiro Chiesa, un fuoriclasse che ci compreranno. Ora ho digerito male la partenza di Borja Valero: si è sfilato il legame con la tifoseria, c’è stata poca sensibilità. Si è venduto per poco per cambiare tutto".

E sulla proprietà: "Della Valle non viene più percepito come il primo tifoso, dica quel che vuole fare e se non ne vuole più sapere venda".

Spende alcune parole anche per Bernardeschi: "Bernardeschi? Grande talento, ma non ha la testa di Chiesa, manca in continuità”.

Conclude con una curiosità: “Non parlo tanto con i politici, ma gli sms di Renzi di solito non sono rose e fiori. Comunque finiscono sempre con un Forza viola".