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FORMAZIONE UFFICIALE VIOLA, GERSON IN ATTACCO, ECCO CHI GIOCA A CENTROCAMPO

Ecco la formazione ufficiale titolare scelta da Stefano Pioli per la partita contro la Juventus in programma alle ore 18 allo stadio Franchi di FirenzeLafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 16:48
FORMAZIONE UFFICIALE VIOLA, GERSON IN ATTACCO, ECCO CHI GIOCA A CENTROCAMPO - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic Gerson Simeone
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic Gerson Simeone
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Ecco la formazione ufficiale titolare scelta da Stefano Pioli per la partita contro la Juventus in programma alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze

Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Benassi, Edimilson, Chiesa, Gerson, Simeone

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