FORMAZIONE UFFICIALE VIOLA, GERSON IN ATTACCO, ECCO CHI GIOCA A CENTROCAMPO
Ecco la formazione ufficiale titolare scelta da Stefano Pioli per la partita contro la Juventus in programma alle ore 18 allo stadio Franchi di FirenzeLafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 16:48
Ecco la formazione ufficiale titolare scelta da Stefano Pioli per la partita contro la Juventus in programma alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze
Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Benassi, Edimilson, Chiesa, Gerson, Simeone