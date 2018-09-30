Labaro Viola

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA, TORNANO GERSON E PJACA, BIRAGHI TITOLARE

Ecco le scelte di formazione di Stefano Pioli per la partita contro l'Atalanta in programma alle 15 sul campo di casa viola. Tutti disponibili per il tecnico, questi gli undici titolari:(4-3-3) Lafont...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2018 13:35
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA, TORNANO GERSON E PJACA, BIRAGHI TITOLARE - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella e Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella e Milenkovic
News
Fiorentina
Formazione Ufficiale
Primo Piano
Condividi

Ecco le scelte di formazione di Stefano Pioli per la partita contro l'Atalanta in programma alle 15 sul campo di casa viola. Tutti disponibili per il tecnico, questi gli undici titolari:

(4-3-3) Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Gerson, Pjaca, Chiesa, Simeone

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok