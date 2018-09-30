FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA, TORNANO GERSON E PJACA, BIRAGHI TITOLARE
Ecco le scelte di formazione di Stefano Pioli per la partita contro l'Atalanta in programma alle 15 sul campo di casa viola. Tutti disponibili per il tecnico, questi gli undici titolari:(4-3-3) Lafont...
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2018 13:35
Ecco le scelte di formazione di Stefano Pioli per la partita contro l'Atalanta in programma alle 15 sul campo di casa viola. Tutti disponibili per il tecnico, questi gli undici titolari:
(4-3-3) Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Gerson, Pjaca, Chiesa, Simeone