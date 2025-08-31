Labaro Viola

FORMAZIONE FIORENTINA: TRIDENTE CON PICCOLI, KEAN E GUDMUNDSSON. FAGIOLI DALLA PANCHINA

La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Torino. Queste le scelte di Stefano Pioli e gli undici viola dal primo minuto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2025 17:27
FORMAZIONE FIORENTINA: TRIDENTE CON PICCOLI, KEAN E GUDMUNDSSON. FAGIOLI DALLA PANCHINA - Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Torino
Condividi

La Fiorentina scende in campo a Torino per la seconda giornata di campionato, Stefano Pioli sceglie questi undici, ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Sohm, Gosens, Gudmundsson, Kean, Piccoli 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok