FORMAZIONE FIORENTINA: TRIDENTE CON PICCOLI, KEAN E GUDMUNDSSON. FAGIOLI DALLA PANCHINA
La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Torino. Queste le scelte di Stefano Pioli e gli undici viola dal primo minuto
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2025 17:27
La Fiorentina scende in campo a Torino per la seconda giornata di campionato, Stefano Pioli sceglie questi undici, ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Sohm, Gosens, Gudmundsson, Kean, Piccoli