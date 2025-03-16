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FORMAZIONE FIORENTINA: PABLO MARI TITOLARE, MANDRAGORA A CENTROCAMPO

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Juventus. Le scelte di Palladino dal primo minuto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2025 17:03
FORMAZIONE FIORENTINA: PABLO MARI TITOLARE, MANDRAGORA A CENTROCAMPO - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Fiorentina di scena allo stadio Franchi di Firenze per la sfida contro la Juventus in programma alle 18. Palladino deve fare a meno del solo Colpani, fuori per infortunio, questa la formazione ufficiale della Fiorentina

De Gea, Pongracic, Pablo Mari, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Kean

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