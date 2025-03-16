FORMAZIONE FIORENTINA: PABLO MARI TITOLARE, MANDRAGORA A CENTROCAMPO
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Juventus. Le scelte di Palladino dal primo minuto
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2025 17:03
Fiorentina di scena allo stadio Franchi di Firenze per la sfida contro la Juventus in programma alle 18. Palladino deve fare a meno del solo Colpani, fuori per infortunio, questa la formazione ufficiale della Fiorentina
De Gea, Pongracic, Pablo Mari, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Kean