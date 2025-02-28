FORMAZIONE FIORENTINA: MARÍ IN DIFESA. C'È NDOUR, PANCHINA PER FAGIOLI. DAVANTI ZANIOLO E BELTRAN

La Fiorentina torna al Franchi alle 20.45 contro il Lecce. E non mancano le sorprese nelle scelte iniziali di Raffaele Palladino. Torna la difesa a 3: out Comuzzo, ci saranno Ranieri, Pongracic e Pabl...

La Fiorentina torna al Franchi alle 20.45 contro il Lecce. E non mancano le sorprese nelle scelte iniziali di Raffaele Palladino. Torna la difesa a 3: out Comuzzo, ci saranno Ranieri, Pongracic e Pablo Marí. A centrocampo - da capire la disposizione - ci saranno Cataldi, Mandragora e Ndour. Ancora panchina per Fagioli. Nessun dubbio sulle corsie: confermati Dodo e Gosens. A guidare l'attacco ci saranno Beltran e Zaniolo, panchina iniziale per il recuperato Gudmundsson.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Ranieri, Pongracic, Pablo Marí; Dodo, Ndour, Cataldi, Mandragora, Gosens; Zaniolo, Beltran.