Labaro Viola

FORMAZIONE FIORENTINA: IN PORTA TERRACCIANO, IN DIFESA I TITOLARI. QUARTA A CENTROCAMPO, KEAN DAVANTI

La formazione ufficiale della Fiorentina contro l'Empoli in Coppa Italia, chi perde verrà eliminato dalla competizione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2024 20:11
FORMAZIONE FIORENTINA: IN PORTA TERRACCIANO, IN DIFESA I TITOLARI. QUARTA A CENTROCAMPO, KEAN DAVANTI - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Empoli
Condividi

Fiorentina che torna in campo in Coppa Italia allo stadio Franchi di Firenze, la squadra di Palladino incontra l'Empoli. Il mister viola deve fare a meno di Mandragora squalificato, oltre che di Bove. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Cataldi, Quarta, Colpani, Beltran, Sottil, Kean

TUTTOSPORT ANALIZZA IL CASO BOVE

https://www.labaroviola.com/tuttosport-aritmia-bove-causata-dal-forte-calo-di-potassio-poi-dovra-essere-ricertificato/279476/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok