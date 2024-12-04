FORMAZIONE FIORENTINA: IN PORTA TERRACCIANO, IN DIFESA I TITOLARI. QUARTA A CENTROCAMPO, KEAN DAVANTI
La formazione ufficiale della Fiorentina contro l'Empoli in Coppa Italia, chi perde verrà eliminato dalla competizione
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2024 20:11
Fiorentina che torna in campo in Coppa Italia allo stadio Franchi di Firenze, la squadra di Palladino incontra l'Empoli. Il mister viola deve fare a meno di Mandragora squalificato, oltre che di Bove. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
Terracciano, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Cataldi, Quarta, Colpani, Beltran, Sottil, Kean
TUTTOSPORT ANALIZZA IL CASO BOVE
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