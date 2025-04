La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi alle ore 15 per affrontare il Parma. L’allenatore viola Raffaele Palladino deve fare a meno di Colpani e Gosens, fuori per infortunio ma prossimi al rientro. Questa la formazione ufficiale della squadra viola:

(3-5-2) De Gea, Pongracic, Pablo Mari, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi, Gudmundsson, Kean