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FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS METTE PARISI IN PANCHINA, CATALDI SUBITO TITOLARE. BELTRAN CON KEAN

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Monza, le scelte di Palladino e gli undici titolari

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2024 17:32
FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS METTE PARISI IN PANCHINA, CATALDI SUBITO TITOLARE. BELTRAN CON KEAN - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo alle 18.30 contro il Monza, il tecnico viola Raffaele Palladino può contare sui nuovi acquisti ad eccezione di Gudmundsson e Moreno, il primo è ancora in ritardo di condizione, per il secondo invece mancano alcuni passaggi burocratici. Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Comuzzo, Ranieri, Biraghi, Dodò, Cataldi, Mandragora, Gosens, Colpani, Beltran, Kean

QUANTO HA SPESO LA FIORENTINA SUL MERCATO? IL BILANCIO

https://www.labaroviola.com/quanto-ha-speso-la-fiorentina-487-milioni-spesi-e-62-milioni-incassati-per-il-bilancio-di-questanno/266590/

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