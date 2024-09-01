FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS METTE PARISI IN PANCHINA, CATALDI SUBITO TITOLARE. BELTRAN CON KEAN
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Monza, le scelte di Palladino e gli undici titolari
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2024 17:32
La Fiorentina scende in campo alle 18.30 contro il Monza, il tecnico viola Raffaele Palladino può contare sui nuovi acquisti ad eccezione di Gudmundsson e Moreno, il primo è ancora in ritardo di condizione, per il secondo invece mancano alcuni passaggi burocratici. Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:
Terracciano, Comuzzo, Ranieri, Biraghi, Dodò, Cataldi, Mandragora, Gosens, Colpani, Beltran, Kean
QUANTO HA SPESO LA FIORENTINA SUL MERCATO? IL BILANCIO
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