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FORMAZIONE FIORENTINA: FAZZINI E GUDMUNDSSON DIETRO KEAN, FAGIOLI IN PANCHINA

La formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida alla Roma. Ecco gli undici titolari scelti da Stefano Pioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2025 13:55
FORMAZIONE FIORENTINA: FAZZINI E GUDMUNDSSON DIETRO KEAN, FAGIOLI IN PANCHINA - Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo alle ore 15 allo stadio Franchi per la gara di campionato contro la Roma di Gasperini. Stefano Pioli ha a disposizione la rosa al completo. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina e gli undici titolari:

(3-4-2-1) De Gea, Pongracic, Pablo Mari, Ranieri, Dodò, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens, Fazzini, Gudmundsson, Kean

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