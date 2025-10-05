FORMAZIONE FIORENTINA: FAZZINI E GUDMUNDSSON DIETRO KEAN, FAGIOLI IN PANCHINA
La formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida alla Roma. Ecco gli undici titolari scelti da Stefano Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2025 13:55
La Fiorentina scende in campo alle ore 15 allo stadio Franchi per la gara di campionato contro la Roma di Gasperini. Stefano Pioli ha a disposizione la rosa al completo. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina e gli undici titolari:
(3-4-2-1) De Gea, Pongracic, Pablo Mari, Ranieri, Dodò, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens, Fazzini, Gudmundsson, Kean