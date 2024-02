FORMAZIONE FIORENTINA: BONAVENTURA TITOLARE, BELTRAN VA IN PANCHINA. ARTHUR GIOCA

Fiorentina di scena allo stadio Dall’Ara nel giorno di San Valentino dove recupera la partita contro il Bologna saltata per via dell’impegno in Supercoppa della squadra viola. Italiano deve fare a meno di Christensen infortunato, oltre ai lungo degenti Castrovilli e Dodò. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina, si gioca alle ore 19:

Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Mandragora, Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez, Belotti

FIATO SOSPESO PER CECCHI GORI