FORM.UFFICIALI, MIRALLAS AL POSTO DI PJACA, GERSON IN PANCHINA. SORPRESA IN ATTACCO..
Le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, gara valida per la 10' giornata di Serie A Tim. Questi gli uomini scelti dai due mister:
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2018 19:12
Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, DjiDji; De Silvestri, Baselli, Meite, Rincon, Aina; Iago Falque, Belotti. A disp: Ichazo, Rosati, Lyanco, Soriano, Lukic, Zaza, Edera, Berenguer, Moretti, Parigini, Bremer.
Fiorentina: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Eysseric, Mirallas, Chiesa. A disp:: Dragowski, Laurini, Ceccherini, Gerson, Simeone, Pjaca, Dabo, Hancko, Sottil, Vlahovic, Diks, Thereau.