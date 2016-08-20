FORM. UFFICIALI, CHIESA TITOLARE AL POSTO DI BORJA, ROSSI OUT
Queste le formazioni ufficiali di Juventus -Fiorentina:Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Khedira, Lemina, Asamoah, Alex Sandro; Mandzukic, DybalaFiorentina (3-4-2-1):...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2016 20:00
Queste le formazioni ufficiali di Juventus -Fiorentina:
Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Khedira, Lemina, Asamoah, Alex Sandro; Mandzukic, Dybala
Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori; Bernardeschi, Badelj, Vecino, Alonso; Chiesa, Ilicic; Kalinic.