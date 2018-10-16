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Form.ufficiali Argentina, Simeone in panchina, Pezzella ancora titolare

Le formazioni ufficiali di Argentina-Brasile, amichevole di lusso tra due grandi del calcio mondiale..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2018 19:42
Form.ufficiali Argentina, Simeone in panchina, Pezzella ancora titolare - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Le formazioni ufficiali di Argentina-Brasile, amichevole di lusso tra due grandi del calcio mondiale. Il viola Giovanni Simeone parte ancora in panchina mentre Capitan Pezzella partorà nuovamente dal primo minuto

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe Luis; Arthur, Casemiro, Coutinho; Gabriel Jesus, Firmino, Neymar.

ARGENTINA (4-3-3): Romero; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Paredes, Battaglia, Lo Celso; Dybala, Icardi, Correa.

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