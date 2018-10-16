Form.ufficiali Argentina, Simeone in panchina, Pezzella ancora titolare
Le formazioni ufficiali di Argentina-Brasile, amichevole di lusso tra due grandi del calcio mondiale..
A cura di Redazione Labaroviola
16 ottobre 2018 19:42
Le formazioni ufficiali di Argentina-Brasile, amichevole di lusso tra due grandi del calcio mondiale. Il viola Giovanni Simeone parte ancora in panchina mentre Capitan Pezzella partorà nuovamente dal primo minuto
BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe Luis; Arthur, Casemiro, Coutinho; Gabriel Jesus, Firmino, Neymar.
ARGENTINA (4-3-3): Romero; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Paredes, Battaglia, Lo Celso; Dybala, Icardi, Correa.