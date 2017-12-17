FORM. UFFICIALE VIOLA: TRIDENTE THEREAU-CHIESA-SIMEONE. BIRAGHI E LAURINI TITOLARI
Alle ore 15 allo stadio Franchi la Fiorentina affronterà il Genoa a Firenze dopo il pareggio di Napoli della scorsa settimana. Questa la formazione scelta da Stefano Pioli dopo l'impegno settimanale d...
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2017 13:41
Alle ore 15 allo stadio Franchi la Fiorentina affronterà il Genoa a Firenze dopo il pareggio di Napoli della scorsa settimana. Questa la formazione scelta da Stefano Pioli dopo l'impegno settimanale della squadra viola mercoledì contro la Sampdoria in Coppa Italia. Ecco i titolari:
Sportiello, Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi, Badelj, Benassi, Veretout, Chiesa, Thereau, Simeone