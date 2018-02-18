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FORM. UFFICIALE: FUORI THEREAU DENTRO GIL DIAS, GIOCA MILENKOVIC

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina contro l'Atalanta. Ecco le scelte di Stefano Pioli:Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Chie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2018 17:11
FORM. UFFICIALE: FUORI THEREAU DENTRO GIL DIAS, GIOCA MILENKOVIC - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
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Questa la formazione ufficiale della Fiorentina contro l'Atalanta. Ecco le scelte di Stefano Pioli:

Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Chiesa.

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