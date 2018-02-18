FORM. UFFICIALE: FUORI THEREAU DENTRO GIL DIAS, GIOCA MILENKOVIC
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina contro l'Atalanta. Ecco le scelte di Stefano Pioli:Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Chie...
A cura di Redazione Labaroviola
18 febbraio 2018 17:11
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina contro l'Atalanta. Ecco le scelte di Stefano Pioli:
Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Chiesa.