FORM.UFFICIALE PRIMAVERA, TORNA SOTTIL, GRACIAR IN ATTACCO
Sarà dunque Martin Graciar a sostituire Dusan Vlahovic in attacco. Intanto, Sottil metterà minuti fondamentali nelle gambe
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2018 09:54
Questa la formazione scelta da mister Bigica per affrontare il Torino nella gara casalinga delle ore 11.00 al "Bozzi" di Firenze (diretta televisiva Sportitalia):
Brancolini,Ferrarini,Simonti,Gillekens,Antzoulas,Beloko,Sottil,Hanuljak,Graiciar,Meli (C),Montiel.
Sarà dunque Martin Graciar a sostituire Dusan Vlahovic in attacco. Intanto, Sottil metterà minuti fondamentali nelle gambe in vista della stagione..