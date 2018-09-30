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FORM.UFFICIALE PRIMAVERA, TORNA SOTTIL, GRACIAR IN ATTACCO

Sarà dunque Martin Graciar a sostituire Dusan Vlahovic in attacco. Intanto, Sottil metterà minuti fondamentali nelle gambe

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2018 09:54
FORM.UFFICIALE PRIMAVERA, TORNA SOTTIL, GRACIAR IN ATTACCO - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sottil
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sottil
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Questa la formazione scelta da mister Bigica per affrontare il Torino nella gara casalinga delle ore 11.00 al "Bozzi" di Firenze (diretta televisiva Sportitalia):

Brancolini,Ferrarini,Simonti,Gillekens,Antzoulas,Beloko,Sottil,Hanuljak,Graiciar,Meli (C),Montiel.

Sarà dunque Martin Graciar a sostituire Dusan Vlahovic in attacco. Intanto, Sottil metterà minuti fondamentali nelle gambe in vista della stagione..

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