FORM. UFFICIALE. PIOLI FA TURNOVER, FUORI MURIEL E MILENKOVIC, SIMEONE TITOLARE
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Inter in programma allo Stadio Franchi alle ore 20.30. Queste le scelte di Stefano PioliLafont, Laurini, Ceccherini, Vitor Hugo,...
A cura di Redazione Labaroviola
24 febbraio 2019 18:59
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Inter in programma allo Stadio Franchi alle ore 20.30. Queste le scelte di Stefano Pioli
Lafont, Laurini, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi, Edimilson, Benassi, Veretout, Gerson, Chiesa, Simeone