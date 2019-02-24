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FORM. UFFICIALE. PIOLI FA TURNOVER, FUORI MURIEL E MILENKOVIC, SIMEONE TITOLARE

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Inter in programma allo Stadio Franchi alle ore 20.30. Queste le scelte di Stefano PioliLafont, Laurini, Ceccherini, Vitor Hugo,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 febbraio 2019 18:59
FORM. UFFICIALE. PIOLI FA TURNOVER, FUORI MURIEL E MILENKOVIC, SIMEONE TITOLARE - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic Gerson Simeone
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic Gerson Simeone
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Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Inter in programma allo Stadio Franchi alle ore 20.30. Queste le scelte di Stefano Pioli

Lafont, Laurini, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi, Edimilson, Benassi, Veretout, Gerson, Chiesa, Simeone

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