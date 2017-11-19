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FORM. UFFICIALE: MAXI OLIVERA E SANCHEZ TITOLARI, TRIDENTE GIL DIAS, CHIESA, SIMEONE

Questa la formazione della Fiorentina per la partita contro la Spal. Ecco gli undici titolari scelti da Stefano Pioli, fuori gli infortunati Badelj, Thereau e Laurini:Fiorentina: Sportiello, Bruno Gas...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 13:40
FORM. UFFICIALE: MAXI OLIVERA E SANCHEZ TITOLARI, TRIDENTE GIL DIAS, CHIESA, SIMEONE -
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Questa la formazione della Fiorentina per la partita contro la Spal. Ecco gli undici titolari scelti da Stefano Pioli, fuori gli infortunati Badelj, Thereau e Laurini:

Fiorentina: Sportiello, Bruno Gaspar, Pezzella, Astori, Maxi Olivera, Sanchez, Veretout, Benassi, Gil Dias, Chiesa, Simeone

 

Partita in programma alle 15 allo Stadio di Ferrara. Presenti piu di 2 mila tifosi viola

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