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FORM.UFFICIALE: FUORI LAFONT E VITOR HUGO. GIOCA GERSON IN ATTACCO

Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la LazioTerracciano, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi, Benassi, Edimilson, Veretout, Chiesa, Gerson, Muriel.A disp. Lafont,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2019 20:25
FORM.UFFICIALE: FUORI LAFONT E VITOR HUGO. GIOCA GERSON IN ATTACCO - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Lazio

Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi, Benassi, Edimilson, Veretout, Chiesa, Gerson, Muriel.

A disp. Lafont, Brancolini, Laurini, Hugo, Hancko, Norgaard, Dabo, Mirallas, Graiciar, Simeone. All. Pioli

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