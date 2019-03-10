FORM.UFFICIALE: FUORI LAFONT E VITOR HUGO. GIOCA GERSON IN ATTACCO
Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la LazioTerracciano, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi, Benassi, Edimilson, Veretout, Chiesa, Gerson, Muriel.A disp. Lafont,...
A cura di Redazione Labaroviola
10 marzo 2019 20:25
Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Lazio
Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi, Benassi, Edimilson, Veretout, Chiesa, Gerson, Muriel.
A disp. Lafont, Brancolini, Laurini, Hugo, Hancko, Norgaard, Dabo, Mirallas, Graiciar, Simeone. All. Pioli