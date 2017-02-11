FORM. UFFICIALE: BABA TITOLARE CON MILIC, BORJA IN CAMPO. GLI ALTRI...
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2017 19:42
Questa la formazione ufficiale che a breve affronterà l'Udinese:
Fiorentina: 3-4-2-1: Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Astori, Milic, Borja Valero, Badelj, Vecino, Chiesa, Babacar, Bernardeschi.
Chance dunque dall'inizio per Babacar con Milic al rientro al posto di Olivera. Tomovic scalza Salcedo e De Maio. Solo panchina per Kalinic e Saponara.
L'Udinese lancia il tridente Thereau, De Paul, Zapata con Jankto, Hallfredsson e Fofana a centrocampo. Difesa a quattro con Widmer a destra. Samir a sinistra, Felipe e Danilo difendono Karnezis.