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FORM. UFFICIALE: BABA TITOLARE CON MILIC, BORJA IN CAMPO. GLI ALTRI...

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2017 19:42
FORM. UFFICIALE: BABA TITOLARE CON MILIC, BORJA IN CAMPO. GLI ALTRI... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questa la formazione ufficiale che a breve affronterà l'Udinese:

Fiorentina: 3-4-2-1: Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Astori, Milic, Borja Valero, Badelj, Vecino, Chiesa, Babacar, Bernardeschi.

 

Chance dunque dall'inizio per Babacar con Milic al rientro al posto di Olivera. Tomovic scalza Salcedo e De Maio. Solo panchina per Kalinic e Saponara.

L'Udinese lancia il tridente Thereau, De Paul, Zapata con Jankto, Hallfredsson e Fofana a centrocampo. Difesa a quattro con Widmer a destra. Samir a sinistra, Felipe e Danilo difendono Karnezis.

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