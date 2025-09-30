Fontana fiducioso: “Gudmundsson deve ancora inserirsi al meglio, il tempo giocherà a favore della Fiorentina”

Gaetano Fontana, ex centrocampista della Fiorentina è intervenuto all’interno di TMW Radio sul delicato momento che sta affrontando la squadra viola.

Ecco le parole dell’allenatore:

Sulla Conference League utile per guarire la Fiorentina:

“Sì, ogni occasione può aiutare a ritrovare fiducia. Non mi aspettavo questa partenza perché la società ha lavorato bene sul mercato e ha riportato un allenatore come Pioli, che conosce la piazza. Può esserci qualche equivoco tattico, come nel caso di Gudmundsson, che deve ancora inserirsi al meglio. Quando porti un giocatore in una nuova realtà, non sempre rende come ti aspetti subito. Ma c’è talento e Pioli ha l’esperienza per trovare i giusti equilibri. Sono convinto che il tempo giocherà a favore della Fiorentina”.