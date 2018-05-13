Follia Veretout: ecco quante giornate di squalifica rischia
La partita Fiorentina-Cagliari si è chiusa malissimo per Jordan Veretout. Il centrocampista francese ha perso il controllo e si è reso protagonista di un fallaccio su Jao Pedro che ha provocato anche...
La partita Fiorentina-Cagliari si è chiusa malissimo per Jordan Veretout. Il centrocampista francese ha perso il controllo e si è reso protagonista di un fallaccio su Jao Pedro che ha provocato anche una mini-rissa. Inevitabile l'espulsione di Valeri.
Importante per la determinazione della squalifica sarà cosa scriverà l'arbitro nel referto. Difficile che venga considerato un fallo di gioco e venga data una sola giornata. Possibile invece che venga iscritto come un grave fallo di gioco che comporterebbe due giornate di squalifica con il giocatore che quindi salterebbe la prima della prossima stagione. Non è da escludere che venga però registrata la condotta violenta che porterebbe addirittura a tre giornate di squalifica.
Lorenzo Bigiotti