Follia Veretout: ecco quante giornate di squalifica rischia

La partita Fiorentina-Cagliari si è chiusa malissimo per Jordan Veretout. Il centrocampista francese ha perso il controllo e si è reso protagonista di un fallaccio su Jao Pedro che ha provocato anche...

A cura di Redazione Labaroviola 13 maggio 2018 20:28

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout

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