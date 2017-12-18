Flop Milan, annullata la cena di Natale, Gattuso in sede e squadra in ritiro fino a data da destinarsi

Lo 0-3 di ieri a Verona è stato l'ennesimo risultato deludente di questo avvio di stagione per il Milan. La svolta attesa con l'esonero di Vincenzo Montella e l'arrivo sulla panchina rossonera di Rino...

Lo 0-3 di ieri a Verona è stato l'ennesimo risultato deludente di questo avvio di stagione per il Milan. La svolta attesa con l'esonero di Vincenzo Montella e l'arrivo sulla panchina rossonera di Rino Gattuso non è ancora arrivata e, a testimoniare il momento difficile che stanno vivendo Bonucci e compagni è arrivata una decisione importante da parte del club di via Aldo Rossi.

Come riferisce Sky Sport, infatti, il Milan ha annullato la cena di Natale tra calciatori, con le rispettive famiglie, e dirigenti, prevista per questa sera. Un segnale di un ambiente tutt'altro che sereno e che, dopo i grandi investimenti della scorsa estate, sta faticando a rialzarsi.

Un ulteriore indizio del momento difficile che sta vivendo la società rossonera è il fatto che Gattuso si trovi a Casa Milan, la sede del club. La squadra andrà in ritiro, da domani a data da destinarsi, sicuramente fino alla sfida di sabato contro l'Atalanta.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, dopo la sconfitta di ieri pomeriggio, allo stadio Bentegodi, c'è stato un confronto tra lo stesso Gattuso e la società, delusa per la gara contro il Verona e per i risultati arrivati fin qui.

Il Milan ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, che la squadra sarà in ritiro da domattina a data da destinarsi. I calciatori dovranno presentarsi a Milanello domani, l'allenamento è previsto intorno alle 14.30.

Calciomercato.com