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È flop l'allenamento a porte aperte della Fiorentina. Al Franchi meno di 100 tifosi viola

Chi si aspettava il pienone è rimasto deluso, oggi lo stadio Franchi è rimasto praticamente deserto per l'allenamento a porte aperte della squadra viola. Sono stati poco meno di 100 i tifosi presenti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2017 16:46
È flop l'allenamento a porte aperte della Fiorentina. Al Franchi meno di 100 tifosi viola -
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Chi si aspettava il pienone è rimasto deluso, oggi lo stadio Franchi è rimasto praticamente deserto per l'allenamento a porte aperte della squadra viola. Sono stati poco meno di 100 i tifosi presenti allo stadio Franchi questo pomeriggio per una seduta di allenamento aperta a stampa e tifosi, un'iniziativa decisa dalla società viola. Insomma, un termometro preoccupante su quello che sta avvenendo in città e nell'ambiente viola.

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