È flop l'allenamento a porte aperte della Fiorentina. Al Franchi meno di 100 tifosi viola
Chi si aspettava il pienone è rimasto deluso, oggi lo stadio Franchi è rimasto praticamente deserto per l'allenamento a porte aperte della squadra viola. Sono stati poco meno di 100 i tifosi presenti...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2017 16:46
Chi si aspettava il pienone è rimasto deluso, oggi lo stadio Franchi è rimasto praticamente deserto per l'allenamento a porte aperte della squadra viola. Sono stati poco meno di 100 i tifosi presenti allo stadio Franchi questo pomeriggio per una seduta di allenamento aperta a stampa e tifosi, un'iniziativa decisa dalla società viola. Insomma, un termometro preoccupante su quello che sta avvenendo in città e nell'ambiente viola.