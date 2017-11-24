È flop l'allenamento a porte aperte della Fiorentina. Al Franchi meno di 100 tifosi viola

Chi si aspettava il pienone è rimasto deluso, oggi lo stadio Franchi è rimasto praticamente deserto per l'allenamento a porte aperte della squadra viola. Sono stati poco meno di 100 i tifosi presenti...

A cura di Redazione Labaroviola 24 novembre 2017 16:46

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