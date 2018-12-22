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Flachi: “Simeone? Cose che capitano, con il Milan la Fiorentina può vincere”

L’ex calciatore della Fiorentina, Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni di Italia 7, con l’intervista a cura di Manfredi Pontello. Queste alcune delle dichiarazioni:“Simeone ha sbagliato ma l’h...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2018 12:48
Flachi: “Simeone? Cose che capitano, con il Milan la Fiorentina può vincere” -
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L’ex calciatore della Fiorentina, Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni di Italia 7, con l’intervista a cura di Manfredi Pontello. Queste alcune delle dichiarazioni:

“Simeone ha sbagliato ma l’ho fatto anch’io, sono cose che in campo possono succedere. Il Milan? È una gara aperta ma la Fiorentina ha recuperato giocatori importanti anche in zona gol e può vincere”

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