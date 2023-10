Flachi sicuro: ”Con Italiano la Fiorentina ha il dovere di credere nella Champions League”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha così commentato le ambizioni champions della Fiorentina di Italiano:

”Parisi sta facendo molto bene proseguendo anno dopo anno il suo percorso di crescita. E’ bravo in entrambe le fasi, essendo rimasto ad allenarsi a Firenze ha più probabilità di giocare contro l’Empoli. Kayode? In campo sembra un veterano, sta facendo molto bene e non penso proprio che la Fiorentina voglia farselo sfuggire. La cosa importante adesso sarà gestirne la crescita, a volte i ragazzi giovani dopo 3 belle partite e il rinnovo di contratto, possono perdere un po’ di concentrazione. I gol dei centravanti? Questo è il difetto degli ultimi anni, quest’anno se ne parla meno perchè segnano gli altri. Se anche Nzola e Beltran iniziano a segnare allora la Fiorentina può ambire a qualcosa di davvero importante. Champions? Nello spogliatoio bisogna parlarne, ci deve essere l’obiettivo di alzare l’asticella, i giocatori devono avere una mentalità vincente.”

RETROSCENA SU SABIRI