Flachi: "Non rimpiango Kayode, a Firenze non sapeva crossare. Darei più continuità a Pellegrino"

L'intervento di Francesco Flachi al Pentasport di Radio Bruno

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:



"Ad oggi dico che Nico Paz è superiore a Mastantuono, soprattutto per la continuità mostrata nel corso di queste due stagioni. Sono due giocatori differenti che messi insieme possono fare un Messi".



Su Kayode: "Sono state fatte delle scelte precise, perché in quel periodo Dodò stava benissimo e lui aveva poche molte possibilità di trovare spazio. Poi quando era a Firenze non riusciva a crossare. Aveva corsa e un bel fisico, ma quando metteva un cross spesso lo sbagliava. Io non lo rimpiango, soprattutto con la rosa attuale. Fino ad ora nessuno lo aveva chiamato in Nazionale. Soltanto Mancini c'è riuscito, convocando 34 giocatori".



Sul centrocampo viola: "A me mi piace molto Pedro Gonçalves. Per come la vedo io deve essere uno titolari a centrocampo insieme ad Atta e Fagioli. Deve essere bravo a trasformare la squadra dal 4-3-3 al 4-2-3-1 in fase offensiva. Le qualità di Atta sono chiare, nonostante i problemi fisici che ha avuto".



Sul prossimo impegno contro il Genoa: "Darei maggiore continuità a Pellegrino, senza continuare a cambiare ogni partita. Gli darei fiducia".