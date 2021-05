Flachi: “Gattuso l’allenatore giusto. Prenderei Sensi, Politano e Berardi per alzare la qualità”

Questa sera l’ospite ai microfoni di Passione Fiorentina TV è Francesco Flachi:

Secondo te Commisso domai annuncia solo Pradè o qualche piccolo indizio?

Non lo so, per me dirà qualcosa per come le cose sono andate, cercherà di giustificare la situazione, quello che è successo. L’importante è che la Fiorentina si sia salvata e che nelle ultime partite ha fatto vedere delle cose interessanti, a me questa squadra nei nomi piaceva. I giocatori ci sono, bisogna fare le scelte giuste per trovare la persona che faccia risaltare tutta la squadra nel migliore dei modi. La Viola non può stare in questa situazione. La Serie A è diversa dal campionato americano, Commisso quando è arrivato ha visto delle situazioni non facili, ha dovuto imparare. Penso che sia una persona, brava e scaltra. Il prossimo anno farà qualcosa di importante.

Essendo stato un attaccante, che consigli daresti alla Fiorentina?

Se viene Gattuso, ci possono essere dei giocatori interessanti per il 4-3-3. Bisogna spendere c’è Berardi, Politano. Secondo me Gattuso può essere l’allenatore giusto, ha la possibilità di poter far risaltare le caratteristiche dei giocatori della Fiorentina. Ha vinto tanto nel calcio, ha la giusta esperienza a livello europeo e sta facendo benissimo a Napoli. Ha un grosso impatto con i giocatori, la squadra tiene a lui, può essere un valore aggiunto ad una squadra come la Fiorentina che essere gruppo è mancato. Può influire a livello di mercato portando dei giocatori del peso, anche se i viola non sono in Europa. Dal Napoli puoi pescare Politano, Berardi è molto appetibile. Bisogna vedere anche la situazione di Ribery, ci penserei due volte a mandarlo via. Il migliore in campo contro la Lazio è stato Ribery, se gli dai motivazioni in più ha stimoli per portare in alto la Fiorentina. Bisogna vedere anche lo stato mentale, se si pongono obiettivi importanti può far bene. Può portare Maksimovic, in scadenza di contratto, Mario Rui ed Hysaj. Gli lasci Bonaventura, Castrovilli, Amrabat. Puoi sognare Sensi. La Fiorentina è la piazza più appetibile in questo momento, la Viola non ha niente da invidiare a nessuno. Se riesci ad organizzarti una stagione che trovi dei giocatori giusti, ed un gioco da parte di un allenatore la Fiorentina ha già le basi.

Quali giocatori faresti restare?

Alcune volte bisogna avere pazienza. Ci possono essere degli anni che non gira bene. E’ vero che c’è anche stato il problema del Covid e delle situazioni non semplici. Si può avere anche un po’ pazienza, se trovi una persona che fa risaltare le classifiche di quelle che hai, ed aggiungi dei giocatori di sostanza puoi fare il salto di qualità.